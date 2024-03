Avant de signer à l’OM, il fait un énorme sacrifice

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l’OM il y a environ un mois, Jean-Louis Gasset a été critiqué au moment de sa nomination. Et pour cause, le technicien français venait de se faire licencier de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Mais Emerse Faé, son remplaçant, est toutefois reconnaissant envers Gasset, rappelant les sacrifices qu’il a fait.

Durant le mois de février, l'OM avait décidé de remplacer Gennaro Gattuso par Jean-Louis Gasset. Un choix qui a grandement fait parler, notamment à cause de son départ de la Côte d'Ivoire seulement quelques jours avant en pleine CAN. Mais son successeur, Emerse Faé, rappelle que l'ancien entraîneur adjoint du PSG a s'était sacrifié pour la Côte d'Ivoire.

«Jean-Louis est un excellent coach»

« Pas du tout ! Il ne faut pas s’arrêter à sa dernière expérience, Jean-Louis est un excellent coach avec une grande carrière. Bordeaux, PSG, Saint-Étienne, l’équipe de France, c’est grand. Il a beaucoup d’expérience et maîtrise la Ligue 1. Il est du Sud, donc il sait comment gérer le contexte. Je suis persuadé que l’OM est entre de bonnes mains, et il l’a très vite montré avec les résultats. Il ne faut pas se fier à son âge, mais se concentrer sur ce qu’il apporte », assure le sélectionneur de la Côte d’Ivoire dans les colonnes de So Foot avant de poursuivre.

«Il s’était sacrifié pour que notre pays puisse avancer»