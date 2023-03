Mercato : A l’étranger, un club veut piller l’OM

Thomas Bourseau

Le travail de Pablo Longoria ne semblerait pas seulement être apprécié à l’OM et chez les supporters. A la Juventus, on penserait à rapatrier l’Espagnol, au même titre que pour le directeur sportif Javier Ribalta et l’entraîneur Igor Tudor.

Depuis quelque temps, l’OM semble revenir au premier plan dans le football hexagonal. En atteste sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière et le fait que le club phocéen soit toujours dans la course pour une nouvelle fois terminer deuxième de Ligue 1 et donc être directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et cette réussite, l’OM la doit notamment à un homme : Pablo Longoria.

En plus de Tudor, la Juventus suivrait Longoria et Ribalta pour son renouveau

Arrivé en tant que simple directeur sportif à l’été 2020, Longoria est devenu président de l’OM en février 2021 et ne cesse de se montrer imaginitif sur le marché des transferts que ce soit pour les joueurs ou pour les entraîneurs, lui qui a été à l’origine des venues de Jorge Sampaoli puis de son successeur Igor Tudor. Bonne pioche avec le Croate puisque Tudor figurerait dans les petits papiers de la Juventus qui penserait à son ancien joueur pour prendre la place de Massimiliano Allegri sur le banc de touche bianconero la saison prochaine d’après Tuttosport et La Provence.

Mercato - OM : Ce départ qui fait trembler Marseille https://t.co/EBY2EiH316 pic.twitter.com/58qUzrHHpr — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Un observateur lâche ses vérités : «Il faut être attentif car la situation est évolutive»