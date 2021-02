Foot - Mercato

Mercato : Bruno Genesio proche d'un retour en Ligue 1 !

Publié le 2 février 2021 à 22h40 par La rédaction

Libre depuis la fin de son aventure en Chine, Bruno Genesio ne serait pas contre un retour en France et serait même la priorité de Montpellier pour les prochaines saisons.