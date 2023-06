Mbappé veut claquer la porte du PSG, la tension est au maximum

La rédaction

La situation autour de Kylian Mbappé fait énormément parler en ce moment, puisque dans un an il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Son intention pour le moment est de ne pas activer l’année supplémentaire présente dans son contrat et s’il n’est pas vendu dès ce mercato estival, le PSG va droit vers la catastrophe.

Lionel Messi sur le départ et Neymar poussé vers la sortie, le PSG a clairement exprimé le souhait de construire l’avenir uniquement autour de Kylian Mbappé. Mais voilà, la star française ne semble pas du tout vouloir s’inscrire dans la durée, puisqu’il a confirmé sa volonté de ne pas aller au-delà de juin 2024, soit la fin de son contrat. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe au Qatar, où on ne semblait pas s’attendre à un tel évènement... qui remet tout en doute.

C’est explosif entre Mbappé et le PSG

D’après les informations de MARCA , la tension serait à son paroxysme entre le clan Mbappé et les propriétaires du PSG. A Doha on se sentirait trahis par un joueur auquel tout a été donné il y a tout juste un an, avec notamment l’un des plus gros contrats de l’histoire du sport. Du côté de la star française on continuerait à insister pour rester un an de plus, ce qui semble intimement lié à des questions d’argent.

Un joli cadeau d’adieu de 140M€