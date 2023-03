Mbappé : Une destination surprise après son départ du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme ce fut déjà le cas la saison passée alors qu’il est passé tout proche d’un départ au Real Madrid, l’avenir de Kylian Mbappé risque de faire couler beaucoup d’encre dans les mois à venir. Et Michel Platini, ancienne légende de l’équipe de France, voit bien l’attaquant du PSG finir… en MLS !

À la surprise générale en mai 2022 et alors qu’il semblait bien parti pour s’engager libre du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé annonçait finalement sa prolongation de contrat avec le PSG. La fin d’un très long feuilleton, mais qui pourrait revenir plus rapidement que prévu…. En effet, ces derniers mois, Mbappé a été au cœur de certains tensions en interne avec la direction du PSG, lui reprochant de ne pas avoir tenu certaines promesses qui avaient été formulées au moment de sa prolongation, et notamment en ce qui concerne le recrutement.

C’est annoncé, Mbappé veut claquer la porte du PSG https://t.co/oE6TUGAEXE pic.twitter.com/2ySSGhktx9 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Le PSG en crise

Et pour ne rien arranger, le PSG sort d’une période très compliquée sur le plan sportif puisqu’il a été éliminé en Coupe de France par l’OM et en 8e de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, donnant l’impression d’un effectif très faible et surtout incomplet avec notamment un manque criant de solutions en attaque pour Christophe Galtier. En clair, le projet ne semble pas vraiment aller dans le bon sens, ce qui pourrait donc inciter Mbappé à revoir sa position de l’été dernier quant à son futur au PSG.

« Il finira peut-être aux États-Unis »