Mbappé s'est planté, Neymar va choisir le nouvel entraîneur du PSG

L'été dernier, afin de le convaincre de prolonger, le PSG avait permis à Kylian Mbappé de donner son avis pour l'arrivée de Luis Campos qui a remplacé Leonardo au sein de la direction parisienne. Mais alors que ce choix ne porte pas ses fruits, Daniel Riolo pense que Neymar aura son mot à dire pour le choix du nouveau coach.

Alors que l'avenir de Christophe Galtier est plus qu'incertain au PSG, plusieurs noms d'entraîneurs circulent pour le remplacer. Zinedine Zidane reste le rêve du Qatar, mais ce dossier s'annonce très compliqué. Par conséquent, Thiago Motta, Antonio Conte, Julian Nagelsmann ou encore Luis Enrique sont également cités. Et selon Daniel Riolo, les joueurs pourraient être consultés, à l'image de Neymar. Et le Brésilien pourrait bien glisser le nom de son ancien coache au FC Barcelone avec lequel il entretenait une excellente relation.

Mourinho : Le PSG a pris une grande décision https://t.co/wC9mUDGxf4 pic.twitter.com/hgRD80QYqB — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Luis Enrique, le favori de Neymar ?

« Neymar, s’il reste, va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît », confiait l'éditorialiste de RMC ces derniers jours. Et il en a remis une couche au micro de l' After Foot , en détaillant sa position et rappelant que Kylian Mbappé avait eu son mot à dire pour la nomination de Luis Campos et donc indirectement de Christophe Galtier.

«Au PSG, les joueurs ont leur mot à dire»