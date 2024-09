Mbappé - Sarkozy : Le coup de gueule est totalement validé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est également un grand fan du PSG. Ainsi, comme d’autres suiveurs du club de la capitale, lui aussi a été déçu du départ de Kylian Mbappé. Ainsi, ces derniers jours, il n’a pas hésité à le faire savoir. Un coup de gueule de Sarkozy partagé approuvé par beaucoup et notamment Jérôme Rothen.

Nicolas Sarkozy n’a pas apprécié le départ de Kylian Mbappé et comment l’ex-joueur du PSG était parti. Pour Le Parisien, l’ancien président de la République a ainsi lâché : « Kylian a donné sept ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix ».

«Je ne comprends pas un p***** de mot» : Provoqué, Mbappé répond cash https://t.co/bgkM5eKGJq pic.twitter.com/phwfZqXFGb — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

« C’est quand même un citoyen comme tout le monde »

Si certains ne sont pas d’accord avec la prise de parole de Nicolas Sarkozy concernant le départ de Kylian Mbappé, Jérôme Rothen a lui pris sa défense. Pour RMC, l’ex-joueur du PSG a expliqué : « Qu’on lui demande son avis, c’est quand même un citoyen comme tout le monde, c’est un supporter comme tout le monde. Nicolas Sarkozy, quand le Parisien vient le voir pour lui demander ce qu’il pense de Mbappé, qu’il réponde ça fait du beurre pour Le Parisien. Ils sont bien contents que Sarkozy donne son avis ».

« Il est contrarié du départ de Mbappé, il a le droit de l’être »

« Aujourd’hui, il est là en tant que passionné, il est contrarié du départ de Mbappé, il a le droit de l’être. Je suis comme Nicolas Sarkozy, j’ai jugé Kylian Mbappé. Pour moi, c’est dégueulasse ce qu’il a fait à la fin. Son attitude à la fin est dégueulasse. Je l’ai dit, lui le dit dans Le Parisien. Il a le droit. Après s’il est déçu du comportement de Mbappé, c’est la réalité. Il le dit, parce qu’il s’appelle Nicolas Sarkozy, il ne faudrait surtout pas qu’il ouvre sa bouche sur le PSG. Arrêtez », a enchainé Jérôme Rothen.