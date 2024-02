Mbappé reçoit un premier avertissement au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ne semble plus faire de doute, l’attaquant du PSG a toutefois reçu une forme de mise en garde de Predrag Mijatović. En effet, l’ancien buteur du club madrilène rappelle au capitaine de l’équipe de France qu’aucun joueur n’est au-dessus de institution au sein de la Casa Blanca.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va bien quitter le PSG et l'a même déjà annoncé à sa direction ainsi qu'à ses coéquipiers. Son prochain club n'est pas officiellement connu, mais cela ne fait aucun doute qu'il signera au Real Madrid. Néanmoins, le capitaine de l'équipe de France reçoit un premier avertissement de Predrag Mijatović.

PSG - Real Madrid : Zidane et Ronaldo derrière un choix capital de Mbappé https://t.co/hyBUOw2z2G pic.twitter.com/lzXVlzr6NU — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

«Tout le monde est important et chacun va jouer un rôle de premier plan»

« Pourquoi quelqu'un partirait-il? Toutes les pièces peuvent être entretenues sans aucun problème. Les supporters, les entraîneurs et toutes les personnes qui travaillent dans un club doivent comprendre que dans une équipe de 25 ou 27 joueurs, tout le monde est important et chacun va jouer un rôle de premier plan. L’époque du football, où il n’y avait que onze titulaires et les autres titulaires sur le banc, est révolue », assure-t-il dans un premier temps pour La Cadena SER , avant de poursuivre.

«Ils doivent comprendre que le Real Madrid est au-dessus de n'importe quel joueur»