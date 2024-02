Mbappé - Real Madrid : Une bombe est lâchée, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Libre de s’engager de manière unilatérale où il le souhaite depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour le Real Madrid. Ce samedi, le Parisien annonce même que l’affaire est conclue : le numéro 7 évoluera chez les Merengue l’an prochain. Désormais en mauvaise posture dans ce dossier, que doit faire le PSG ?

Le 8 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé n’avait pas pris la moindre décision quant à son avenir. L’attaquant de 25 ans, focalisé sur sa fin de saison avec le PSG, souhaiterait ainsi réfléchir à tête reposée pour toute question reposant sur la suite de sa carrière. Mais plus les semaines passent, plus le possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison semble brûler…

PSG - Real Madrid : C'est terminé, Mbappé a pris sa décision ! https://t.co/xoafIvtXXH pic.twitter.com/jVXAwaLS13 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Mbappé aurait choisi le Real Madrid !

Ce samedi, le Parisien a lâché une véritable bombe dans ce dossier Mbappé. En effet, le quotidien se veut affirmatif : le numéro 7 quittera le PSG en fin de saison afin de s’engager en faveur du Real Madrid. En interne, le club de la capitale serait même au courant de ce futur départ de la star française, bien que ces informations aient rapidement été contredites par plusieurs médias comme RMC ou encore Sky Sports . Quoi qu’il en soit, le club parisien pourrait avoir du pain sur la planche en cas de perte de Kylian Mbappé.

Quel avenir pour le PSG sans Mbappé ?