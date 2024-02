Mbappé - PSG : Une catastrophe est redoutée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Kylian Mbappé s’inscrit en pointillé alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration. Le Real Madrid pourrait cette fois-ci sortir gagnant, au grand dam du club de la capitale et des instances du football tricolore comme l’explique un habitué des appels d’offres au moment où les droits télés de la Ligue 1 sont négociés.

C’est la question qui brûle les lèvres des supporters et observateurs du football : Kylian Mbappé a-t-il tranché pour son avenir ? Actuellement dans sa dernière année de contrat, l’attaquant français aurait décidé de rejoindre le Real Madrid selon Foot Mercato et Le Parisien . Cependant, d’autres sources précisent que le numéro 7 du PSG n’a pas d’accord avec la formation merengue et que le club de la capitale n’a pas été informé du choix de sa star. Le feuilleton est donc parti pour durer, au même moment où les droits télévisés de la Ligue 1 sont négociés.

PSG : Coup de théâtre, une star veut remplacer Mbappé https://t.co/YsX34XdrEg pic.twitter.com/yHJaqbbQLD — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

« Ce serait très négatif pour la Ligue 1 »

La LFP discute actuellement avec les diffuseurs pour les droits de la Ligue 1 concernant la période 2024-2029. Aux yeux d’un habitué des appels d’offres, un départ de Kylian Mbappé serait clairement une mauvaise nouvelle pour le football français. « Ce serait très négatif pour la Ligue 1 et très positif pour la Liga , explique-t-il dans des propos accordés à RMC. Les principaux déterminants de la valeur pour tout acteur audiovisuel sont les audiences et la motivation à l’abonnement. Lorsque des joueurs comme Neymar, Messi et surtout Mbappé s’en vont, les gens regardent moins et s’abonnent moins ».

« Le PSG remplacera Kylian Mbappé s'il part, par 2-3 joueurs absolument astronomiquement bons »