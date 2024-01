Mbappé - PSG : Première décision pour son avenir !

La rédaction

Ça se bouscule au portillon pour Kylian Mbappé. En plus du Real Madrid ou encore Liverpool, l'Arabie Saoudite aimerait attirer le joueur de 25 ans, dont le contrat avec le PSG expire en juin prochain. Al-Hilal lui avait déjà proposé un contrat pharaonique l'été dernier, mais le Français a à cœur de marquer l'histoire du football européen.

Dire qu'il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé était mis au placard et placé sur la liste des transferts. Après avoir refusé d'activer une clause de prolongation d'un an, le joueur parisien avait été placé dans le loft en compagnie d'autres indésirables comme Julian Draxler ou Georginio Wijnaldum. Au plus haut de la crise, le PSG avait commencé à écouter les offres, notamment celle d'Al-Hilal. Le club saoudien aurait proposé près de 300M€ pour racheter la dernière année de contrat de Mbappé. Mais désireux de rester au PSG, le joueur tricolore avait refusé cette offre.





L'Arabie Saoudite espère Mbappé

Depuis, les tensions entre le PSG et Mbappé se sont apaisées, mais l'intérêt de l'Arabie Saoudite n'a pas disparu, même si le Real Madrid se tient en grand favori dans ce dossier. « Est-ce que j’aimerais voir Mbappé jouer un jour en Arabie saoudite ? Bien sûr, nous l’aimons. Mbappé est un excellent joueur, il est fort et j’espère le voir jouer en Arabie Saoudite dans n’importe quelle équipe de notre championnat » a lâché le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud au média Le Carré.

Mbappé veut rester en Europe