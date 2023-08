Mbappé - PSG : Luis Enrique pousse déjà un coup de gueule

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur le banc pour son retour dans le groupe du PSG, Kylian Mbappé est entré en jeu juste après la pause, provoquant un penalty qui l'a lui-même transformé. Et bien évidemment, après le match, les questions concernant le crack de Bondy ont fusé en conférence de presse. Ce qui a eu le don d'agacer Luis Enrique qui ne s'est pas privé d'afficher son mécontentement.

Kylian Mbappé était enfin de retour samedi soir sur la pelouse de Toulouse. Néanmoins, à la surprise générale, l'attaquant français n'était que remplaçant au coup d'envoi. Entré en seconde période, le capitaine des Bleus a provoqué et transformé un penalty qui n'a toutefois pas suffi pour s'imposer au Stadium (1-1). Et après le match, Luis Enrique a évidement été longuement interrogé sur son attaquant vedette, notamment au micro de Canal+ : « Je suis l'entraîneur, c'est à moi de choisir les joueurs qui commencent la partie. Vous, vous en parlez, moi non . » En conférence de presse, cela s'est poursuivi et visiblement, cela n'a pas plus au technicien espagnol.

«Je sais que vous aimez la polémique»

« Kylian comme Ousmane sont des joueurs de classe mondiale, top. Avec Ousmane Dembélé, ils ont été très bien, ils ont créé des occasions, des bonnes situations de but. Je gère cela avec mes joueurs, mon staff. Je sais que vous aimez la polémique à partir de rien mais je vais faire ça à ma manière », lance l'entraîneur du PSG devant les médias avant de se prononcer sur les débuts d'Ousmane Dembélé.

Luis Enrique satisfait pour Dembélé