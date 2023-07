Mbappé - PSG : Le Qatar fait machine arrière

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé veut continuer une saison de plus au PSG sans prolonger. Un choix qui a provoqué un clash avec la direction parisienne, refusant catégoriquement de voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an. Et contrairement à l'été dernier, le PSG ne compterait pas lui courir après pendant un an pour le dissuader de signer au Real Madrid.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Par l'intermédiaire d'une lettre adressée à la direction du PSG, le vice-champion du monde français a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'en 2025. Malgré tout, Kylian Mbappé veut rester à Paris la saison prochaine et refuse d'être transféré dans un nouveau club cet été.

Le PSG ne veut plus courir après Kylian Mbappé

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir pour 0€ à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG l'a placé sur le marché et fait tout son possible pour pouvoir le vendre lors de ce mercato estival. Et, contrairement à l'été dernier, le Qatar ne compte plus essayer de convaincre son numéro 7 de prolonger.

Le PSG réclame «une sortie par le haut pour tous»