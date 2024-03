Mbappé - PSG : L'annonce rassurante du vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plus que jamais au cœur des rumeurs pour son avenir, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG au terme de la saison pour s’engager au Real Madrid. La situation de l’international français fait énormément parler alors que le principal intéressé refuse jusqu’à présent de s’épancher sur son cas. Pas de quoi le perturber selon son coéquipier Lucas Hernandez.

Si son départ est aujourd’hui inéluctable, Kylian Mbappé n’a pas l’intention pour autant de clarifier son avenir dans l’immédiat. « J’arriverai à l’Euro l’esprit tranquille, je suis déjà tranquille , a-t-il répondu à Téléfoot ce dimanche. Mais je pense que l’esprit des gens aussi sera tranquille. C’est déjà plus un sujet au club, personne ne m’en parle. Il n’y a pas de souci avec ça ». Évoluant à ses côtés chez les Bleus mais également au PSG, Lucas Hernandez a reconnu la sérénité de son coéquipier.

Mbappé est « très tranquille »

Au micro de TF1 , l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid s’est prononcé sur la situation particulière dans laquelle se retrouve Kylian Mbappé. « C’est quelqu’un de très tranquille, il a toujours été tranquille et reste tranquille et lui-même. Et c’est sa force et sa différence », a répondu Lucas Hernandez.

Tchouaméni a vendu la mèche ?