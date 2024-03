Mbappé - PSG : Al-Khelaifi a déjà discuté avec son successeur ?

Alexis Brunet

Le PSG va devoir faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Le champion du monde a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Paris, et il se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Le club de la capitale doit donc lui trouver un remplaçant, et cela pourrait être Marcus Rashford. Des discussions ont d'ailleurs déjà eu lieu par le passé entre les deux camps.

Après Neymar et Lionel Messi, une autre star va quitter le PSG l'été prochain. Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale, et il se rapproche d'une arrivée au Real Madrid. Comme le10Sport vous l'a révélé dernièrement, la formation madrilène a fait une offre au Français et devrait être acceptée par l'attaquant.

Le PSG a commencé à chercher un remplaçant à Mbappé

Kylian Mbappé n'a pas attendu le dernier moment pour donner sa décision au PSG. Cela permet donc aux dirigeants parisiens de commencer à lui chercher un remplaçant, avant l'ouverture officielle du mercato estival. Plusieurs noms figurent sur la liste de Luis Campos. On peut y retrouver par exemple Victor Osimhen, Rafael Leao, ou bien Marcus Rashford.

Le PSG a déjà rencontré le clan Rashford