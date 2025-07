Mbappé, Neymar... Une star du PSG soulagée !

Tout a changé au Paris Saint-Germain ces deux dernières années, avec notamment le départ de plusieurs stars. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé en sont l’exemple parfait, même si au sein du vestiaire parisien certains ne semblent pas mécontents de les avoir vus partir.

Depuis son arrivée à Paris au début des années 2010, QSI semblait persuadé qu’il fallait empiler les stars pour absolument remporter la Ligue des Champions . Pourtant, la première victoire de l’histoire du PSG est arrivée avec une équipe assez homogène et jeune, sans aucune star planétaire. Et certains ne regrettent pas du tout les Kylian Mbappé , Neymar ou encore Lionel Messi , qui ont quitté le club ces dernières années !

Cela semble être le cas de Gianluigi Donnarumma , qui a connu l’avant et l’après. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Italien serait très satisfait de la direction prise par le PSG depuis un an, avec donc la fin de ce projet basé sur les stars. Avec les départs de Mbappé ou encore de Neymar , il est d’ailleurs devenu l’un des grands cadres de l’effectif et l’un des leaders du vestiaire. Sa relation avec Luis Enrique serait également excellente, puisqu’il estime que ce changement radical est en grande partie sa volonté.

Un avenir en pointillés...

Un facteur important pour son avenir ? Car il ne faut pas oublier que le contrat du gardien de but se terminer dans moins d’un an et pour le moment, il n’y a toujours pas de prolongation à l’horizon. La Gazzetta explique d’ailleurs que Gianluigi Donnarumma serait actuellement en vacances en Sardaigne, où il n’aurait absolument aucune nouvelle au sujet d’une éventuelle prolongation. Et sans une signature trouvée dans les prochaines semaines, le PSG pourrait bien être obligé de vendre son joueur pour ne pas le perdre à 0€ en juin prochain.