Mbappé - Neymar - Messi : Le PSG fait son mea culpa ?

Thomas Bourseau

Le PSG a misé gros ces dernières années sur Neymar et Kylian Mbappé notamment. Que ce soit au niveau de leurs salaires et de leurs transferts. Pour les retenir, ils ont été prolongés et grassement payés. Avec le recul et en parallèle du départ de Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain regretterait son approche concernant ces deux dossiers.

Après la douloureuse remontada à Barcelone du 8 mars 2017, le comité de direction du PSG décidait de frapper très fort sur le mercato estival suivant. De ce fait, les Parisiens recrutaient pour 222M€ leur bourreau qu’était Neymar ainsi que la révélation française qu’était Kylian Mbappé pour 180M€. Quatre ans plus tard, le PSG allait plus loin en formant un trio d’attaque XXL en incluant Lionel Messi.

Le PSG se sent fautif pour Neymar et Mbappé ?

Au fil du temps, malgré les envies d’ailleurs de Neymar en 2019, le PSG l’a retenu et a même prolongé son contrat au printemps 2021. Même son de cloche pour Kylian Mbappé, alors que le Real Madrid se serait rapproché d’une offre de 200M€ à la fin du mercato estival de 2021. Un an plus tard, Mbappé prolongeait au Paris Saint-Germain en signant un contrat en or qui a beaucoup pesé dans les finances du PSG et encore à ce jour puisque les avocats de Mbappé et du PSG négocieraient concernant la retenue du salaire de Mbappé en avril et la paiement de la prime qu’il aurait dû percevoir en février dernier selon L’Équipe .

Mercato : Le PSG a bouclé un transfert record ! https://t.co/hYWMdv8iUl pic.twitter.com/yI0u7HpGTp — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Le PSG «pensent avoir fait une erreur» avec Neymar Mbappé et Messi ?