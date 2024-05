Succession de Mbappé : Le PSG court à la catastrophe ?

Thomas Bourseau

C’est officiellement terminé entre le PSG et Kylian Mbappé après sept années de cohabitation. Pour son remplacement, Luis Enrique réclamerait un ailier gauche et non un numéro 9 à ses dirigeants. La piste Khvicha Kvaratskhelia serait privilégiée en coulisses. Cependant, le PSG irait au devant d’une belle déception pour l’attaquant géorgien de 23 ans.

Kylian Mbappé a pris sa décision depuis plusieurs mois en la communiquant dans un premier temps en interne au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’au vestiaire du PSG : il ne prolongera pas son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain. Et le 10 mai dernier, par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mbappé rendait tous ces bruits de couloir officiels. Agent libre et en partance pour le Real Madrid, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain laissera un gros vide à combler derrière lui, lui qui a été l’auteur de 44 buts avec le PSG cette saison.

Enrique demande un ailier gauche

Et Luis Enrique ne s’y trompe pas. L’entraîneur du PSG sait que ce sera le dossier bouillant de la direction du club sur le mercato à venir selon Duncan Castles. « Luis Enrique a demandé au club de focaliser ses efforts sur le remplacement de l’international français. Pas sur un numéro 9, mais sur un ailier gauche droitier comme Mbappé préfère » . Et l’identité de l’heureux élu n’est plus vraiment une surprise au vu des nouvelles circulant dans la presse ces derniers jours. « L’une des options favorites est Khvicha Kvaratskhelia du Napoli ».

«On me dit par le club qu’ils n’ont pas fait d’offre au Napoli»

Pour The Transfers Podcast , le journaliste Duncan Castles qui travaille notamment pour The Times a fait savoir que contrairement aux rumeurs italiennes, le PSG n’aurait pas encore dégainé d’offre de transfert pour Khvicha Kvaratskhelia. « Le PSG a fait une offre salariale au joueur, mais on me dit par le club qu’ils n’ont pas fait d’offre au Napoli pour le moment. Mais le PSG est au courant du prix du transfert demandé par le Napoli sera supérieur à 100M€. Ce que le PSG considère comme trop élevé ».

«Ils craignent qu’avec la venue d’Antonio Conte, le transfert soit bloqué»