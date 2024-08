Mbappé : L’OM imite le PSG et lance une révolution

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, le projet est de rénover une bonne partie de l’effectif de Roberto De Zerbi en se débarrassant des joueurs indésirables à ses yeux. La Provence explique qu’après avoir vu le traitement de Kylian Mbappé au PSG l’été dernier et son inclusion dans le loft, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient décidé d’en faire autant avec plusieurs joueurs.

Kylian Mbappé a connu une dernière saison particulièrement mouvementée au Paris Saint-Germain. Et ce, avant même que l’exercice en question ne démarre. Pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait communiqué un courrier à son ancien club révélé en juin 2023 par L’Équipe par le biais duquel le meilleur buteur de l’histoire du club parisien annonçait à ses dirigeants sa décision de ne pas lever la clause présente dans son contrat de l’époque afin d’activer la dernière saison du bail en question qui l’aurait lié au PSG jusqu’en juin 2025. Une décision inacceptable du point de vue de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain avait même publiquement menacé Mbappé d’un transfert début juillet 2023 si ce dernier ne revenait pas sur cette décision. De fin juillet à la mi-août, soit presque une période de trois semaines, Kylian Mbappé a été placé dans le loft des indésirables en raison de son refus de prolonger. Ce qui lui fait rater une partie de la préparation et la tournée estivale asiatique du Paris Saint-Germain.

Le cas Mbappé au PSG inspire l’OM pour son loft

Et malgré tout ça, Kylian Mbappé n’a pas changé sa ligne de conduite et est resté fidèle à ses idées : quitter le PSG en tant qu’agent libre cet été. Toutefois, une star telle que Mbappé qui était la figure de proue du projet sportif parisien alors que Lionel Messi et Neymar pliaient bagage en parallèle, a tout de même été mise au placard pendant un temps. De quoi inspirer l’Olympique de Marseille à en croire La Provence. La notion de loft a également été mise en place dans la cité phocéenne cet été. Chancel Mbemba, Pau Lopez et bien d’autres s’entraînent actuellement avec l’équipe réserve de Jean-Pierre Papin dans l’attente que leur situations respectives se décantent.

Longoria et Benatia entament leur révolution à l’OM

Le projet du tandem Pablo Longoria - Mehdi Benatia aurait à cœur de mener à bien le dégraissage en question alors que Roberto De Zerbi ne compteraient déjà plus sur beaucoup d’indésirables. Le but du président et du conseiller sportif de l’OM serait de lancer un nouveau cycle en copiant la manière de procéder du Paris Saint-Germain selon La Provence. Le ton est donné.