Mbappé, le transfert idéal pour le régaler !

La saison dernière, le Real Madrid a eu beaucoup de mal. Les coéquipiers de Thibaut Courtois n’ont pas remporté de titre majeur et cela va devoir impérativement changer la saison prochaine. Pour y arriver, Pierre Ménès estime que le géant espagnol devrait recruter un milieu de terrain travailleur, ce qui pourrait faire beaucoup de bien à Kylian Mbappé et sa bande.

Ménès dévoile le transfert prioritaire du Real Madrid

Forcément, la saison prochaine, le Real Madrid devra faire bien mieux et cela passera par une meilleure entente du duo Kylian Mbappé-Vinicius, comme l’a affirmé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Le journaliste estime que le club espagnol devra également recruter un milieu travailleur de grand talent pour retrouver les sommets. « Il va falloir qu’il continue à cohabiter avec Vinicius. Vinicius, dont j’ai noté sur les derniers matches de championnat, notamment le Clasico à Barcelone, qu’il avait enfin décidé de jouer avec Mbappé et qu’il lui a délivré plusieurs passes décisives sur les derniers matches, ce qui a été loin d’être le cas toute la saison. Maintenant Xabi Alonso a énormément de travail. Alors il y a trois défenseurs qui sont arrivés au Real. Voilà, maintenant je pense que ce club ne peut pas faire l’économie d’un milieu travailleur de haut niveau parce que Tchouaméni et Camavinga déçoivent et qu’il y a besoin d’avoir un joueur peut-être entre Tchouaméni et Camavinga, qui ne peut pas être Valverde dans les conditions actuelles et qui permette à Bellingham de retrouver un petit peu plus d’assurance et peut-être un positionnement plus près de Mbappé tactiquement. »