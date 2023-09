Mbappé : Le transfert au Real Madrid a capoté, voilà pourquoi

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois été au cœur des rumeurs de transfert cet été. Et cette fois-ci, le PSG l’aurait même poussé vers la sortie et à accepter l’offre d’Al-Hilal. Un transfert au Real Madrid a également été annoncé pour Mbappé. Dani Carvajal a livré ses vérités sur l’échec du transfert, dû au nouveau stade et à Jude Bellingham notamment.

Témoignant du refus de Kylian Mbappé d’activer la clause dans son contrat pour le rallonger d’une saison soit jusqu’en juin 2025, le PSG a enragé à l’image de son président Nasser Al-Khelaïfi qui l’avait même menacé début juillet à le vendre si sa position restait inchangée. Mbappé n’a pas bronché et est finalement resté au Paris Saint-Germain comme prévu dans ses plans.

Mbappé a encore mis le feu au mercato

Et pourtant, le feuilleton Kylian Mbappé a bien animé le dernier mercato estival. Le champion du monde avait reçu un pont d’or de la part d’Al-Hilal avant le transfert de Neymar en août. Cependant, la presse espagnole dévoilait un intérêt toujours vivant de Liverpool pour Mbappé et bien évidemment, faisait part de la présence du Real Madrid dans le dossier.

Avec Bellingham et le nouveau Bernabeu, «compliqué» pour le Real Madrid de recruter Mbappé selon Carvajal