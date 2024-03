Mbappé : Le PSG va battre une légende de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, notamment pour remplacer Kylian Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid, le PSG s'intéresse à Victor Osimhen. Les Parisiens seraient d'ailleurs les mieux placés pour recruter le Nigérian, malgré le forcing de Didier Drogba qui pousse pour Chelsea.

Le prochain mercato estival s'annonce plus qu'agité du côté du PSG qui sera notamment en quête de renforts offensifs pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le crack de Bondy va rejoindre le Real Madrid, et sa succession sera l'un des enjeux majeurs sur le mercato.

PSG : Le Real Madrid répond cash à Kylian Mbappé ! https://t.co/MsgpKNwPVZ pic.twitter.com/zh0FMgZ9rF — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Osimhen se rapproche du PSG ?

Dans cette optique, la piste menant à Victor Osimhen, déjà ciblé par le PSG l'été dernier, comme révélé par le10sport.com, revient avec insistance. A tel point que selon les informations de TeamTalk , le club de la capitale est désormais le mieux placé pour recruter l'ancien buteur du LOSC. Chelsea, qui était jusque-là le principal concurrent du PSG dans ce dossier, aurait conscience d'être désormais très en retrait. Les Parisiens seraient donc en position de force pour le transfert d'Osimhen.

Drogba a pourtant tout tenté pour convaincre Osimhen