Mbappe : Le PSG sur le point de craquer, la bombe est lâchée

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Sauf que cette année, les rôles sont inversés. Le joueur souhaite disputer la prochaine saison avec le PSG, mais le club ne dirait pas non à une vente cet été pour éviter de le voir partir libre l'année prochaine, à l'issue de son contrat.

Présent en conférence de presse jeudi soir, Kylian Mbappé a annoncé qu'il souhaitait rester au PSG la saison prochaine. Mais le club de la capitale ne souhaite pas accéder à sa demande, après qu'il ait refusé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Comme annoncé par le journaliste Ramon Alvarez de Mon, Mbappé n'a jamais été aussi proche d'un départ du PSG.

« Pour la première fois, le PSG est sur le point de vendre Mbappé »

« Je pense que oui, qu'il y a encore des options pour cet été parce que pour la première fois, le PSG est sur le point de vendre Mbappé. Ce qui se passe, c'est que Mbappé ne veut pas sacrifier autant d'argent en quittant le PSG cette année, et il peut aussi arriver libre en 2024 au Real Madrid. Pour cette raison, la signature de Mbappé en 2023 passe par un accord entre le PSG et Mbappé » a confié le journaliste espagnol. Surtout que la relation entre Kylian Mbappé et le PSG s'est fortement détériorée ces derniers jours.

Des tensions existent entre le PSG et Mbappé