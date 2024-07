Mbappé : Le PSG a refusé un transfert historique à 200M€ !

Pierrick Levallet

Cette année, c'est la bonne pour le Real Madrid. Le club madrilène a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat avec le PSG. La star de 25 ans débarque dans la capitale espagnole pour 0€. Le PSG ne récupérera aucune indemnité de transfert, alors que les Merengue étaient prêts à faire un coup historique pour le champion du monde 2018 il y a quelques années.

Kylian Mbappé va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière la saison prochaine. Après avoir passé sept ans du côté du PSG, le capitaine de l’équipe de France évoluera au Real Madrid. Florentino Pérez a joué finement ses cartes pour pouvoir signer le champion du monde 2018. Le président madrilène a d’ailleurs tenté plusieurs reprises de le recruter.

Real Madrid : Problème avec Kylian Mbappé https://t.co/gvxqyz8LoF pic.twitter.com/IWML4ZTDNE — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Le Real Madrid a raté plusieurs fois Mbappé

Le Real Madrid avait notamment essayé en 2017, lorsque Kylian Mbappé venait de se révéler avec l’AS Monaco. Finalement, le pensionnaire de la Liga s’était fait doubler par le PSG, qui offrait 180M€ aux Monégasques. La Casa Blanca ne s’est toutefois pas avouée vaincue.

Le PSG a dit non à une offre de 200M€