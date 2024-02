Mbappé : L'annonce intrigante du PSG sur son départ

Thibault Morlain

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé a une décision à prendre pour son avenir. Visiblement, le Français aurait décidé de s'en aller à l'issue de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur l'avenir de Mbappé, le président du PSG a lâché une déclaration pour le moins étonnante...

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Aujourd'hui au PSG, l'international français semble de plus en plus en partance pour le Real Madrid. Mbappé pourrait alors enfin réaliser son rêve, celui de jouer pour les Merengue. Mais voilà que les derniers propos de Nasser Al-Khelaïfi viennent installer un nouveau doute.



Mbappé : L’annonce qui va faire trembler le PSG ! https://t.co/RQ3kxYdPnD pic.twitter.com/Xtz6v5i9ZJ — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Al-Khelaïfi et le cas Mbappé

Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi était à Paris pour un congrès de la FIFA. Le président du PSG en a alors profité pour évoquer des sujets chauds, dont l'avenir de Kylian Mbappé. Et rapporté par L'Equipe , Al-Khelaïfi a alors lâché : « Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira ».

Le PSG peut-il décider de l'avenir de Mbappé ?