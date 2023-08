Mbappé lâche une réponse à 250M€ au PSG, le Qatar perd ses nerfs

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG comptait marquer l'histoire cet été. Le club souhaitait se séparer de Kylian Mbappé pour la somme record de 250M€. Mais au cours d'un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi, le joueur français a fait part de son désir d'honorer son contrat. A Doha, la décision de l'international français a été reçue très négativement.

Kylian Mbappé campe sur ses positions. En privé, le joueur a confirmé qu'il souhaitait aller au bout de son contrat et participer à la saison du PSG sous les ordres de Luis Enrique. Pour Nasser Al-Khelaïfi, le coup est rude. Il faut dire que la direction avait de grands projets pour Mbappé cet été.





Le Qatar espérait boucler un transfert historique

Comme annoncé par OK Diario , le PSG souhaitait le vendre et récupérer près de 250M€. Pour rappel, le transfert le plus cher de l'histoire demeure Neymar (222M€ en 2017). Mais le joueur de 24 ans a mis fin aux espoirs du Qatar.

La colère monte à Doha

A Doha, la colère monte. Certains ne comprennent pas la décision de Kylian Mbappé, soupçonné d'avoir déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert libre en 2024. Le temps va commencer à manquer au PSG, qui espère encore lui faire changer d'avis. L'affaire est bien mal engagée.