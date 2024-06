Mbappé : La révélation à un milliard d'euros au Real Madrid

Thibault Morlain

Ça a été officialisé ce lundi soir, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Après avoir annoncé son départ du PSG, l'arrivée du joueur de 25 ans a donc été actée. Mbappé a ainsi paraphé un contrat jusqu'en 2029 avec les Merengue. Suite à cette signature, la presse espagnole a dévoilé quelques secrets du contrat du néo-Madrilène.

Plus content que jamais de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a annoncé après l'officialisation de son arrivée : « Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien ».

La clause libératoire XXL de Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé est désormais sous contrat jusqu'en 2029 avec le Real Madrid. La Cadena Cope apporte certaines précisions sur cet accord entre le Français et les Merengue. Le média ibérique fait notamment savoir ce mardi que comme pour tous les cracks du Real Madrid, Mbappé dispose d'une clause libératoire de 1 milliard d'euros.

30M€ par an de salaire ?