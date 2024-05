Mbappé : La réunion avec ses parents qui aurait pu tout changer

Thomas Bourseau

En route pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a toujours fait ses classes en France, que ce soit à Clairefontaine, à l’AS Monaco et au PSG. Néanmoins, le champion du monde tricolore aurait pu vite partir à l’étranger et à Arsenal pendant son adolescence. Arsène Wenger raconte.

Kylian Mbappé a martyrisé les défenses de Ligue 1 pendant sept ans au PSG et une saison à l’AS Monaco. Cependant, l’histoire aurait pu être bien différente si sa famille avait répondu favorablement à Arsène Wenger pendant le passage de Kylian Mbappé à l’INF Clairefontaine (2011-2013).

«J'ai essayé de le convaincre de venir à Arsenal. J'étais chez lui avec ses parents»

Dans le cadre d’un documentaire intitulé Sporting Giants : Kylian Mbappé, l’ex-entraîneur d’Arsenal s’est confié à la BBC sur sa tentative de l’attirer chez les Gunners pour parfaire sa formation. « Vous savez, à un moment donné, j'ai essayé de le convaincre de venir à Arsenal. J'étais chez lui avec ses parents. C'était un garçon heureux. Il voulait simplement jouer au football et avait la passion du jeu ».

«Envoyer Kylian développer son jeu en dehors de la France n'a jamais fait partie du plan»

Néanmoins, Arsène Wenger n’y pouvait rien : le clan Mbappé avait la ferme intention de faire en sorte que Kylian grimpe les échelons sur ses terres natales en France selon Julien Laurens, journaliste d ’ESPN notamment. « Envoyer Kylian développer son jeu en dehors de la France n'a jamais fait partie du plan. Des clubs de toute l'Europe nous disaient « venez chez nous ». Il n'a jamais été question du prestige du club, car il aurait pu aller au Real Madrid, à Chelsea, à Arsenal, à Manchester United. Il s'agissait toujours d'une bonne académie, de bons entraîneurs, et finalement il a choisi Monaco ».

