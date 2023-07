Mbappé : Incroyable, le PSG reçoit déjà une offre surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi a officiellement mis en vente Kylian Mbappé. Si l'attaquant français ne prolonge pas son contrat, le PSG prendra alors la décision de le vendre. Une situation qui n'est évidemment pas passée inaperçue sur le mercato. Et à la surprise générale, c'est Liverpool qui aurait dégainé une première offre.

« Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement ». Cette sortie de Nasser Al-Khelaïfi a fait l'effet d'une bombe. Et pour cause, le président du PSG a clairement ouvert la porte au départ de Kylian Mbappé. Et alors que le Real Madrid est à l'affût, un autre club a dégainé plus rapidement.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Liverpool lâche 200M€ pour Mbappé !

En effet, selon les informations du Chiringuito , Liverpool n'a pas perdu de temps pour transmettre une offre au PSG. Et les Reds n'auraient pas fait les choses à moitié en proposant tout simplement 200M€ pour racheter la dernière année de Kylian Mbappé. Une situation qui place le club de la capitale dans une situation idéale puisque l'arrivée d'un autre club que le Real Madrid dans les discussions va forcément avantager les Parisiens.

Quel choix pour Mbappé ?