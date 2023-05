Mbappé est «toxique», le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé proche de rejoindre le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé avait finalement prolongé au PSG, ce qui n'a toujours pas été digéré du côté de l'Espagne. A tel point que certains journalistes n'hésitent plus à affirmer que l'attaquant français n'est plus le bien venu dans le club merengue où Erling Haaland est désormais la grande priorité.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé semblait promis au Real Madrid avant de finalement prolonger son bail à Paris. Une décision qui fait toujours grandement parler en Espagne. Et visiblement, Javier Rubiano, journaliste de Bernabeu Digital , n'a toujours pas digéré le choix du crack de Bondy.

Mercato : Un joueur change tout, le PSG est piégé https://t.co/h5aLnUy0U1 pic.twitter.com/sDHJ7FRbpS — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

«Mbappé a plus besoin du Real Madrid que le Real Madrid n'a besoin de Mbappé»

« Ses qualités footballistiques ne font aucun doute. Évidemment, s'il signe au Real Madrid, il sera soutenu et nous serons très enthousiastes parce qu'il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde avec Vinicius et Haaland à l'heure actuelle. Mais il n'est pas aussi indispensable qu'il l'était en 2021 ou l'année dernière. Vinicius et Rodrygo ont grandi, l'année dernière vous avez gagné la Ligue des champions comme vous l'avez gagnée, cette année vous êtes à un match d'une autre finale... Je pense qu'il est évident qu'aujourd'hui, Mbappé a plus besoin du Real Madrid que le Real Madrid n'a besoin de Mbappé », assure le journaliste espagnol dans un live Twitch de Bernabeu Digital . Jorge Cascón va encore plus loin.

«C'est un joueur très toxique»