Mbappé écarté, le vestiaire du PSG prend position

La sentence est tombée. Vendredi dernier, le PSG dévoilait la liste des joueurs convoqués pour la tournée au Japon. Un nom manquait à l'appel, celui de Kylian Mbappé, dont la situation contractuelle crée des débats en interne. Certains joueurs comme Marquinhos ou Lucas Hernandez ont déploré l'absence de l'international français.

En juin dernier, Kylian Mbappé envoyait une lettre au PSG pour annoncer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une saison supplémentaire. Une décision, qui a été très mal vécue en interne. Ayant le sentiment d'avoir été trahi, le club parisien s'active, désormais, pour le vendre, alors même que le joueur espérait rester en France la saison prochaine. Ain de forcer le destin, le PSG a pris la décision de l'écarter de la tournée estivale au Japon.

« C'est une évidence qu'il vaut mieux l'avoir avec soi »

Ce mercredi, Lucas Hernandez a déploré l'absence de Mbappé. « Kylian Mbappé n'a pas été convié au stage par la direction du club. L'avoir ou non avec vous cette saison, ça fait une petite différence quand même, non ? Je connais très bien Kylian, c'est un super ami. Après, ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas, c'est davantage une question pour le club. C'est une évidence qu'il vaut mieux l'avoir avec soi. On va voir ce qu'il va se passer » a confié la recrue parisienne dans un entretien à L'Equipe . Dimanche dernier, Marquinhos avait déjà pris position.

