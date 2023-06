Mbappé doit quitter le PSG, Zidane en est la preuve !

Thibault Morlain

Pour Kylian Mbappé, l’avenir pourrait donc s’écrire loin du PSG et de la France. Que ce soit cet été ou bien l’été prochain à l’expiration de son contrat, un départ semble se préciser. Mbappé pourrait alors filer à l’étranger. Et si c’était finalement la meilleure solution pour lui ? L’exemple de Zinedine Zidane devrait le rassurer…

L’avenir de Kylian Mbappé anime encore une fois le marché des transferts. Si l’attaquant du PSG veut partir libre en 2024, voilà que le club de la capitale veut désormais le vendre dès cet été. Forcément, cela fait énormément parler. Et pour L’Equipe , Bixente Lizarazu a pris la parole sur le cas Mbappé, qui ne doit pas avoir peur de quitter le France. Au contraire.

Mbappé et l’exemple de Zidane et Platini

« Que ce soit au Real ou ailleurs, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il continue à progresser et qu'il soit toujours aussi bon avec les Bleus. Quitter la France n'a pas empêché Michel Platini ou Zinédine Zidane d'entrer dans le coeur des Français », a alors lâché le champion du monde 1998. Kylian Mbappé imitera-t-il alors Zidane et Platini ?

« Kylian Mbappé ne nous appartient pas »