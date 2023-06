Mbappé : Catastrophe, le Real Madrid promet l’enfer au PSG

Thomas Bourseau

Pour combler Kylian Mbappé, le PSG songerait entre autres à Harry Kane pour cet été. Néanmoins, le Real Madrid mettrait la pression sur le Paris Saint-Germain avec l’Anglais et prévoirait d’en faire de même avec Mbappé en 2024…

Kylian Mbappé serait susceptible de témoigner d’un nouvel échec de Luis Campos dans sa quête d’un attaquant de pointe. Depuis son arrivée en juin 2022, le conseiller football du PSG a vu Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca, Rafael Leao et Marcus Rashford lui passer sous le nez. De quoi considérablement agacer Mbappé qui a dû occuper un rôle de pivot occasionnellement cette saison.

Mbappé en 2024, le contact est maintenu avec le Real Madrid

Au point où il a été spécifié par la Cadena SER ces dernières semaines que Kylian Mbappé traînerait son spleen au PSG et songerait même à ne pas exercer la clause présente dans son contrat pour le prolonger d’une saison à l’été 2024. C’est d’ailleurs à ce moment que le Real Madrid prévoirait de frapper pour Mbappé selon The Athletic qui affirme que le club merengue a maintenu la communication avec le clan Mbappé depuis sa prolongation de contrat dans le cadre d’une arrivée libre en 2024.

Mbappé et Kane, le Real Madrid veut priver le PSG de tout