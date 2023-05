Mbappé a tenté un transfert légendaire au PSG, Messi va halluciner

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En août 2021, Lionel Messi débarquait à Paris sous les acclamations des supporters parisiens. Accueilli comme une rockstar, l'international argentin s'engageait pour deux saisons avec le PSG. Mais à en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé se serait opposé à l'arrivée de la star sud-américaine. Selon lui, le club aurait dû miser sur un autre buteur.

L'arrivée de Lionel Messi restera, à coup sûr, l'un des coups marquants du PSG. En 2021, le club parisien était parvenu à arracher l'international argentin au FC Barcelone. Arrivée libre dans la capitale, la Pulga a, pendant longtemps, été acclamée par le Parc des Princes, avant de décevoir et de subir les foudres des ultras.

Mbappé ne voulait pas de Messi

Alors que l'aventure de Messi au PSG semble toucher à sa fin, la presse espagnole dévoile une information de taille. Selon les informations d' OK Diario, Kylian Mbappé n'était pas pour l'arrivée de Lionel Messi. En réalité, le joueur souhaitait miser sur un autre profil, celui de Robert Lewandowski.

Lewandowski, la véritable priorité de Mbappé

Selon Mbappé, Lewandowski apportait plus de garanties sur le plan sportif. Plus concerné, plus sérieux, l'actuel buteur du FC Barcelone semblait avoir convaincu la star française. Mais malheureusement pour Mbappé, cette piste n'a pas été suffisamment creusée par le PSG.