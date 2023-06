Mbappé a lâché sa bombe, le PSG passe à l’action

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a été secoué par un énorme tremblement de terre récemment, avec l’annonce de Kylian Mbappé sur son avenir. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, la star française a expliqué ne pas vouloir prolonger pour le moment, ce qui a évidemment remis en doute tous les plans des dirigeants parisiens.

Il ne fallait plus que ça. Alors que le PSG a laissé filer Lionel Messi et espère pouvoir se débarrasser de Neymar, c’est l’autre star de l’attaque qui pourrait claquer la porte. Kylian Mbappé a en effet récemment annoncé ne pas vouloir prolonger avec le PSG, ce qui pourrait être synonyme d’un départ libre dans un an.

La colère d’Al-Khelaïfi, mais...

RMC Sport nous apprend ce vendredi que cette sortie aurait provoqué une vive colère au sein du PSG, qui se serait toutefois apaisée au fil des jours. Toutes les parties concernées souhaiteraient d’ailleurs que la situation s’apaise, alors qu’il y a encore quelques jours Nasser Al-Khelaïfi semblait être furieux.

Luis Campos déjà au travail

Désormais, toutes les cartes seraient entre les mains de Luis Campos. Recruté pour son statut de proche du clan Mabppé, le Portugais a l’intention de faire changer d’avis à la star tricolore. Cela passera évidemment par un gros mercato estival, afin de mettre sur pieds un collectif solide autour de Kylian Mbappé. Sans Lionel Messi et éventuellement sans Neymar, il sera catapulté seul et unique visage du projet QSI.

Rien ne change pour le moment