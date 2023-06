Mbappé a choisi son prochain club, la tentative surréaliste du PSG

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est bien parti pour… rester au PSG ! C’est du moins le message qu’il a voulu faire passer sur son compte Twitter. Néanmoins, le PSG refuserait de le laisser partir libre et souhaiterait le vendre cet été, tout en le conservant dans ses rangs la saison prochaine. Explications.

Lundi, Kylian Mbappé a communiqué au PSG, par le biais d’un courrier, qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat signé l’été dernier qui le rallongerait pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Et maintenant ? D’après les informations divulguées par L’Equipe dans la foulée, le PSG ne compterait pas jouer une nouvelle fois avec le feu. De ce fait, soit Kylian Mbappé prolonge son contrat, soit il s’en va dès cet été.

Une arrivée dès cet été au Real Madrid ? Mbappé dément

Selon Le Parisien , Kylian Mbappé voudrait profiter du départ surprise de Karim Benzema pour Al-Ittihad afin de rejoindre le Real Madrid au cours du mercato estival, et non libre de tout contrat dans un an. Néanmoins, Mbappé a démenti ladite rumeur en publiant un message sur Twitter en réponse à l’article publié par Le Parisien et partagé sur la plateforme. « Mensonges… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux » . Pour autant, selon Fabrizio Romano, le plan du PSG ne changerait pas : une vente ou une prolongation de contrat alors qu’ ESPN évoque une indemnité de transfert avoisinant les 150M€.

PSG : Mbappé pousse un coup de gueule sur son transfert https://t.co/1bijnlQPbl pic.twitter.com/wjhpDUPAMk — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Mbappé vendu puis prêté dans la foulée au PSG ?