Marseille en rêve, un attaquant fait trembler l'OM

En quête d'un nouvel avant-centre l'été prochain, l'OM s'intéresserait notamment à Falorin Balogun qui réalise une magnifique saison à Reims où il est prêté sans option d'achat par Arsenal. Par conséquent, son avenir reste flou et l'attaquant n'écarte aucune option pour la saison prochaine.

Malgré l'arrivée de Vitinha cet hiver pour 32M€, l'OM serait toujours à l'affût pour recruter un avant-centre lors du prochain mercato. Il faut dire que l'avenir d'Alexis Sanchez est incertain ce qui pousse l'OM à s'intéresser à Falorin Balogun, auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison à Reims et dont le prêt en provenance d'Arsenal ne s'accompagne pas d'une option d'achat. Et Balogun n'écarte pas un retour chez les Gunners où Mikel Arteta a récemment annoncé être satisfait de ses prestations.

Balogun répond à Arteta...

« C’est très positif qu’il ait dit ça sur moi. Je suis sûr qu’on parlera à la fin de la saison parce qu’il y a beaucoup de choses à dire. Mais c’est super qu’il regarde et qu’il porte une attention à ce que je suis en train de faire », assure l'attaquant de Reims dans une interview accordée à Sky Sports avant d'être relancé sur sa préférence entre rester à Arsenal ou quitter une nouvelle fois les Gunners .

... et n'écarte aucune piste pour son avenir