Manchester City, Chelsea… Voilà pourquoi Payet est revenu à l’OM

Après un an et demi en Premier League, à West Ham, Dimitri Payet fait le choix en janvier 2017 de revenir à l’OM. Un gros coup alors pour le projet de Frank McCourt sur la Canebière. Mais du côté des Hammers, on imaginait plutôt Payet rejoindre un plus gros club anglais. Le Réunionnais en a finalement décidé autrement, voilà pourquoi…

Alors que Dimitri Payet avait décidé de quitter l’OM pour tenter sa chance en Premier League, le Réunionnais est vite revenu sur la Canebière. En effet, après un an et demi à West Ham, en janvier 2017, l’actuel numéro 10 phocéen fait son grand retour. Un avenir plus radieux lui était pourtant promis de l’autre côté de la Manche.

« Les qualités pour jouer dans tous les grands clubs »

Pour La Provence , l’ancien adjoint de Slaven Bilic à West Ham a confié qu’il voyait les choses en grand pour l’avenir de Dimitri Payet à l’époque. « C'était notre Neymar. On a parlé de nombreuses fois de lui avec Slaven. On pensait qu'il avait les qualités pour jouer dans tous les grands clubs comme Manchester United, Manchester City ou Chelsea. Dans tous les grands clubs d'Europe. Il avait absolument les qualités pour », a-t-il lâché.

« Son club, sa ville »