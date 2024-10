« L’une des choses qui m’a fait venir…», il balance sur son transfert à 70M€ au PSG 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant pour priorité de recruter un milieu de terrain cet été, le PSG a trouvé son bonheur du côté de Benfica. Pour cela, le club de la capitale a lâché un chèque de 60M€ + 10M€ pour s’offrir les services de Joao Neves. A 20 ans, le nouveau joyau du football portugais a ainsi posé ses valises à Paris et il avait visiblement ses raisons de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Cet été, le PSG a fini le mercato avec 4 recrues au compteur : Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Un recrutement axé notamment sur la jeunesse comme en témoigne le transfert du Portugais en provenance de Benfica. A 20 ans, Neves a été acheté pour 70M€, bonus compris. Un transfert justifié ce mardi soir par le principal intéressé à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+.

« Cette polyvalence est bonne pour moi »

Pourquoi Joao Neves a-t-il signé au PSG cet été ? La polyvalence offerte par Luis Enrique au milieu de terrain n’y serait pas pour rien. « J’aime jouer au milieu, quel que soit le poste. L’une des choses qui m’a fait venir à Paris c’est cette facilité de changer de poste pendant le match. Jouer dans une seule position peut empêcher mon développement. Je pense que cette polyvalence est bonne pour moi et pour mon évolution », a d’abord expliqué le Portugais.

« Mon intégration a été très facile, en partie grâce aux Portugais déjà présents »

Joao Neves a donc quitté son club formateur, Benfica, pour signer au PSG. Et l’intégration s’est bien passée pour le milieu de terrain portugais compte tenu de la présence de ses compatriotes : « Mon intégration a été très facile, en partie grâce aux Portugais déjà présents. Vitinha est un super mec, tout comme Nuno Mendes, Gonçalo Ramos ou Danilo Pereira qui n’est plus là. Je me suis bien adapté dès le début, toute l’équipe m’a bien aidé pour m’intégrer rapidement dans le groupe ».