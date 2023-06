L'OM veut signer une star, elle va imiter Messi et Benzema

Jean de Teyssière

Arrivé l'été dernier à Marseille, Alexis Sanchez n'est pas encore sûr de rester à l'OM la saison prochaine. L'attaquant chilien est sous contrat avec le club phocéen jusqu'à la fin du mois et a souvent martelé dans les médias sa volonté d'évoluer dans un club compétitif. Et son avenir pourrait s'inscrire loin de la cité phocéenne puisque une offre venant d'Arabie Saoudite va arriver sur sa table.

Alexis Sanchez, élu Olympien de l'année ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Son contrat avec l'OM expire le 30 juin prochain et pour le moment, aucune prolongation de contrat n'a été annoncée officiellement. De quoi faire grandir l'inquiétude pour celui qui a inscrit 18 buts cette saison toutes compétitions confondues. Le Chilien veut faire partie d'un projet ambitieux mais une offre venant d'Arabie Saoudite pourrait arriver.

Sanchez veut continuer à se battre pour l'OM

Pour les médias de l'OM, Alexis Sanchez avait évoqué son avenir : « J’ai appris à connaître le club cette année. Quand je suis arrivé ici, j’ai rencontré les joueurs et les supporters. Très content d’être élu Olympien de la saison. J’aurais aimé donner un titre aux supporters et aux employés du club. Je crois qu’on était très proches, il y avait la place de pouvoir être champion mais on aurait aussi pu gagner une coupe. Cela doit nous servir d’expérience, quand je suis arrivé le premier jour ici, j’ai dit que je voulais gagner. Je voulais gagner un trophée et peut-être que personne ne m’a cru, parce que je suis venu ici et je me suis rendu compte que le club était grand. Je suis content qu’il m’ait choisi, il faut continuer à se battre pour obtenir ce que l’on veut. »

Une offre venant d'Arabie Saoudite vient tout bouleverser