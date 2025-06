L'OM va boucler un transfert inattendu ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs au poste de latéral, Amar Dedic a rejoint l’Olympique de Marseille en prêt, lors du dernier mercato hivernal. Mais il est déjà reparti au R Salzbourg et on pourrait bien ne plus le revoir dans le sud de la France, puisque ses agents seraient déjà en train de préparer un transfert à l’étranger.

L’effectif marseillais a beaucoup changé depuis un an, que ce soit sur le mercato estival que sur celui hivernal. Certaines recrues se sont affirmées, tandis que d’autres ont peiné à convaincre, comme le jeune Amar Dedic. Mais son potentiel pourrait être très intéressant pour l’avenir du projet de l’OM.

Une saison et puis s’en va ? Pour cela, il faudra quand même le garder. Car le crack autrichien a déjà quitté l’OM au terme de son prêt, retrouvant son club du RB Salzbourg. Et on ne devrait pas le voir de sitôt du côté de Marseille, puisque son nom est déjà évoqué dans plusieurs clubs aux quatre coins de l’Europe.