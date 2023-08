L'OM va boucler un transfert, c'est imminent

Hugo Chirossel

Alors que l’on rentre dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’OM est notamment à la recherche d’un latéral droit afin de suppléer Jonathan Clauss. Si Pol Lirola est toujours un joueur marseillais, l’Espagnol n’entre pas dans les plans de Marcelino et le club lui cherche une porte de sortie. En ce sens, il pourrait faire son retour en Serie A, du côté de Frosinone.

« L’OM veut surtout renforcer son effectif avec un ailier gauche et un latéral droit . » Lundi, dans Rothen s’enflamme sur RMC , le journaliste Florent Germain en a dit un peu plus sur les intentions de l’OM en cette fin de mercato estival. Les dirigeants marseillais sont notamment à la recherche d’un latéral droit : « C’est pour une doublure à Jonathan Clauss. Il ne s’agit pas de mettre en concurrence l’ancien lensois mais simplement de compléter l’effectif parce qu’il n’y a pas de véritable doublure pour Clauss, ni pour Lodi », a-t-il ajouté.

L’OM veut se séparer de Lirola

Si l’OM est donc en quête d’un latéral droit, il en a déjà un au sein de son effectif. En effet, Pol Lirola est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Cependant, l’international espagnol (2 sélections) âgé de 26 ans n’entre pas dans les plans du club. Arrivé en prêt en provenance de la Fiorentina en janvier 2021, Pol Lirola avait convaincu l'OM de miser 13M€ bonus compris afin de le recruter définitivement après ses six premiers mois à Marseille. Mais depuis, il n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien.

Ça chauffe pour Lirola à Frosinone