L’OM va avoir une attaque de feu, la grosse annonce

Alors que le départ d’Alexis Sanchez semble se préciser de jour en jour, l’OM a trouvé son remplaçant en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. L’arrivée de l'attaquant de 34 ans, libéré de son contrat avec Chelsea, devrait être officialisée prochainement. Pour Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon, il correspond parfaitement aux idées de jeu de Marcelino.

L'OM est en passe de s’offrir sa troisième recrue lors de ce mercato estival. Après les arrivées de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi en provenance de l’Atlético de Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang va lui aussi porter le maillot marseillais la saison prochaine. L’international gabonais (74 sélections) devrait passer sa visite médicale ce jeudi avant de signer un contrat de trois ans.

« Marcelino voulait vraiment Pierre-Emerick, et c'est pour moi un élément capital »

Si sa dernière saison à Chelsea a été compliquée, Patrice Neveu estime que Pierre-Emerick Aubameyang colle parfaitement avec ce que demande Marcelino : « C'est vrai, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait espéré mais c'est le foot actuel. Il avait été performant à Barcelone, puis le club a recruté Lewandowski. Il a eu cette opportunité de revenir en Angleterre. Mais il faut savoir l'utiliser et quand je regardais les matches de Chelsea... D'après ce que je sais, Marcelino voulait vraiment Pierre-Emerick, et c'est pour moi un élément capital », a déclaré le sélectionneur du Gabon, dans un entretien accordé à L’Équipe .

« Devant le but, c'est un tueur ! »