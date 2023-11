L’OM va annoncer une recrue, est-ce le bon choix ?

Thomas Bourseau

Depuis le 11 octobre, l’OM est officiellement sans responsable de la section football. La faute aux départs successifs de Javier Ribalta du poste de directeur du football et de David Friio un peu plus tard. D’après diverses informations, Mehdi Benatia va devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, est-ce un bon pari ? C’est notre sondage du jour !

La réunion houleuse entre les associations de supporters et les dirigeants de l’OM du 18 septembre dernier a engendré les départs de l’ex-entraîneur Marcelino, mais pas seulement. Javier Ribalta a pris la décision de se retirer le 11 octobre dernier. Et le directeur du football a montré la voie à David Friio également. Depuis le départ de Ribalta, Pablo Longoria travaillerait sur le recrutement de Mehdi Benatia, agent de joueurs depuis la fin de sa carrière, lui qui avait notamment rapproché Azzedine Ounahi de l’OM.

Mehdi Benatia à un pas de l’OM ?

Afin de pouvoir disposer du poste de directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia se devait de clore ses activités d’agent et c’est notamment cette marée juridique pour se conformer aux exigences réglementaires pour pouvoir hériter de cette position qui a fait traîner les choses d’après Thibaud Vézirian. Mais ce serait quasiment bouclé selon le journaliste qui s’est confié à TeamFootball . « J’ai obtenu les informations jeudi après-midi. Confirmation, d’après des personnes qui étaient avec lui ces derniers jours à l’étranger, que tout se déroulait pour se finaliser parfaitement et qu’il était attendu ces prochains jours à Marseille. Donc, avoir exactement quel sera le jour de son arrivée et quand le contrat sera totalement ficelé reste à voir, mais en tout cas, cela paraît sur la bonne voie. Il faut toujours faire attention en termes de mercato tant que ce n’est pas signé, mais on a les confirmations : il était en rendez-vous à l’étranger et tout se précise pour son arrivée à Marseille ».

«Il a toutes les qualités pour être un très bon directeur sportif»