L’OM tranche pour cet international français

Thomas Bourseau

L’Atletico de Madrid ne semble pas avoir digéré son échec dans le feuilleton Jonathan Clauss et penserait à formuler une offre de prêt à l’OM pour l’international français. Une proposition qui ne devrait chambouler ni l’OM ni Clauss. Explications.

Pablo Longoria avait livré une rude bataille sur le marché des transferts. Au nez et à la barbe de Chelsea et surtout de l’Atletico de Madrid, le président de l’OM était parvenu à boucler le transfert de Jonathan Clauss à la dernière intersaison après s’être mis d’accord avec le RC Lens.

L’Atletico se penche encore sur le cas Jonathan Clauss

L’Équipe rappelle ce mercredi que l’Atletico de Madrid avait tenté sa chance l’été dernier ainsi qu’à l’hiver 2022 pour Jonathan Clauss, en vain. Et alors que le latéral/piston droit connaît une bonne première saison à l’OM avec son but et ses 7 passes décisives en 16 sorties de Ligue 1, l’Atletico de Madrid songerait à revenir à la charge pour l’international français snobé par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar.

Une offre de prêt de l’Atletico ? Ni l’OM ni Clauss n’y prêterait attention