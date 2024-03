L’OM sort du silence pour cette polémique sur le mercato

Thibault Morlain

Journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano se retrouve depuis peu au coeur de la polémique. Pour quelle raison ? Il est accusé d’avoir proposé à des clubs ses services pour publier des informations sur ses réseaux en échange d’une contribution financière. Et voilà que l’OM pourrait également être mêlé avec cette histoire autour de Fabrizio Romano.

A chaque mercato dans le monde du football, un nom revient en boucle : Fabrizio Romano. Le journaliste italien est aujourd’hui le plus influent dans ce domaine, ayant des informations dans quasiment tous les dossiers. Mais voilà qu’aujourd’hui une polémique frappe Fabrizio Romano. En effet, ce dernier a été accusé d’avoir proposé à des clubs danois et norvégiens, via une société, des diffuser des informations transferts de leur choix moyennant un paiement de 1000€ pour un post et 5500€ pour une vidéo.

« L’OM a recours à ses services de manière très régulière »

Fabrizio Romano serait donc loin d’être clean comme journaliste et les magouilles de ce dernier pourrait également concerner l’OM. En effet, pour 20 Minutes , un recruteur de Ligue 1 fait savoir : « Il fait vivre son business. Dans le milieu, c’est connu qu’il y a des pratiques très douteuses de sa part pour mettre en avant des joueurs. Ça peut être du côté des agents, avec comme exemple le plus frappant, Jonathan David. Il tweete régulièrement sur lui pour faire monter sa valeur. Côté clubs, l’OM a recours à ses services de manière très régulière. Il obtient souvent des informations pour parler de Marseille et des transferts là-bas ». Un ancien collaborateur de l’OM assure lui : « Je ne sais pas si de l’argent a pu circuler entre Fabrizio Romano et le club mais il avait la priorité pour certaines annonces de transfert par rapport au club lui-même ».

« Il n’y a jamais eu de rétribution de notre part pour Fabrizio Romano »