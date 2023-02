L’OM révèle un problème inattendu pour son mercato

La rédaction

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’OM est très actif sur le mercato et en général, cela se passe bien pour le club phocéen qui enchaine les jolis coups. Pour autant, c’est loin d’être facile pour le président olympien. Directeur du football à l’OM, Javier Ribalta en a d’ailleurs dit plus sur les difficultés rencontrées sur le mercato.

Aujourd’hui, Pablo Longoria gère d’une main de maitre l’OM. Arrivé comme directeur du football et désormais président, l’Espagnol se distingue lors du mercato. Pourtant, c’est loin d’être un long fleuve tranquille pour le club phocéen. Javier Ribalta a d’ailleurs dévoilé l’un des problèmes de l’OM sur le mercato.

« Aujourd’hui, on est un club avec des attentes élevées »

A l’occasion d'un entretien accordé à Téléfoot , Javier Ribalta s’est confié sur le mercato de l’OM. Le directeur du football olympien a alors expliqué : « Aujourd’hui, on est un club avec des attentes élevées, donc c’est difficile de signer un joueur que personne ne connait, qui viendra ici à l’OM et qui fera dire aux gens : « Ce joueur qu’on a signé et que personne ne connait est fantastique ! » ».

« C’est comme ça que l’on aura notre meilleure recrue »