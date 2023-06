L’OM reçoit une réponse pour son prochain entraîneur

Hugo Chirossel

Comme pressenti ces derniers jours, l’OM et Igor Tudor ont annoncé ce jeudi la fin de leur aventure commune. Arrivé l’année dernière, le Croate a décidé de ne pas aller au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2024. Pour lui succéder, Pablo Longoria penserait notamment à Vincenzo Italiano. L’entraîneur de la Fiorentina s’est justement exprimé sur son avenir.

Arrivé il y a près d’un an, Igor Tudor ne sera finalement resté qu’une saison sur le banc de l’OM. Ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur croate et Pablo Longoria ont officialisé son départ à la fin de la saison. « J'ai pris la décision de partir pour des raisons personnelles et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée », a expliqué Igor Tudor.

Coup de tonnerre à l'OM, c'est officiel ! https://t.co/siNBVyUsib pic.twitter.com/2AvsZJs2Hu — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Qui pour succéder à Tudor ?

Pablo Longoria va donc devoir lui trouver un successeur et aurait déjà plusieurs noms en tête. D’après les informations de Foot Mercato , quatre entraîneurs seraient sur la liste de l’OM : Marcelino, libre depuis son départ de l'Athletic Bilbao en fin de saison dernière, Ange Postecoglou (Celtic Glasgow), Raffaele Palladino (Monza) et Vincenzo Italiano (Fiorentina). En ce qui concerne ce dernier, il a d’ailleurs été interrogé sur son avenir ce jeudi en conférence de presse.

« Je me concentre uniquement sur les deux derniers matches »