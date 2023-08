L’OM réalise le rêve d’un joueur sur le marché des transferts

Arnaud De Kanel

Supporter de l'OM depuis son plus jeune âge, Iliman Ndiaye a tout simplement réalisé son rêve en signant avec son club de cœur. L'international sénégalais avait multiplié les appels du pied ces derniers mois et son vœu le plus cher a donc été exaucé grâce à l'OM.

Après un feuilleton long de plusieurs semaines et riche en rebondissements, Iliman Ndiaye s'est engagé en faveur de l'OM pour les cinq prochaines saisons. L'ancien joueur de Sheffield en rêvait depuis gamin et c'est désormais chose faite. Il n'avait d'ailleurs pu cacher son émotion lors de sa présentation au Vélodrome.

«J'en rêve depuis que je suis tout petit»

C'est un Iliman Ndiaye très stressé qui s'était présenté devant les journalistes lundi au côté de Pablo Longoria pour sa première conférence de presse. Le nouvel attaquant de l'OM a encore du mal à croire qu'il a rejoint son club de cœur. « Je suis très fier de mon choix. j'aime jouer au foot pour l'argent mais j'aime jouer au foot depuis que je suis tout petit. Je ne connais rien à part le foot, je vis pour ça. Marseille est l'un des meilleurs clubs au monde pour moi. Je ne voulais aller nulle part ailleurs. L'accueil des supporters, les messages, ça a poussé le truc pour que je vienne encore plus (…) Mon accueil a été fou à l'aéroport. Les messages que j'ai eus, c'était fou. C'est un rêve d'être accueilli comme ça dans ton club de cœur. mes débuts au Vélodrome, j'en rêve depuis que je suis tout petit », confiait-il. Ndiaye promet de mouiller le maillot.

«Se battre pour le maillot»