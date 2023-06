L'OM pique une énorme colère pour ce transfert

Thibault Morlain

En fin de contrat, Sead Kolasinac ne devrait finalement pas continuer l'aventure avec l'OM. Un an et demi après son arrivée, le Bosnien s'apprêterait à rejoindre l'Italie et l'Atalanta Bergame. Une grosse désillusion pour le club phocéen, qui s'attendre à voir Kolasinac prolonger. Et voilà que sur la Canebière, on serait loin d'être content.

Ces dernières heures, il a été annoncé en Italie que Sead Kolasinac se rapprocherait de l'Atalanta Bergame. Un accord verbal existerait entre les deux parties... au grand dam de l'OM. En effet, le Bosnien arrivait au terme de son contrat à Marseille et alors qu'il était question d'une prolongation, Kolasinac devrait donc partir libre.

L'OM n'est pas content

Comme expliqué par La Provence , l'OM aurait été très étonné de voir ces informations sortir sur Sead Kolasinac. Journaliste pour Footmercato , Sébastien Denis va lui un peu plus loin, expliquant que l'OM ne serait clairement pas content. La raison ? Kolasinac n'aurait prévu à aucun moment de ses intentions de s'en aller.

Kolasinac pas satisfait de l'offre de l'OM